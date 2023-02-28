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55 минут назад

Госдеп утверждает, что компания Spacety из КНР предоставляла спутниковые снимки "Вагнеру"

ТАСС

Китайская компания Spacety Co предоставляла ЧВК "Вагнер" спутниковые снимки. Об этом заявил во вторник помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, выступая на слушаниях комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Компанию из КНР обвинили в передаче спутниковых снимков ЧВК "Вагнер"
Фото: ТАССТАСС

"Одна из компаний, внесенных в черный список, Spacety Co предоставляла спутниковые снимки ЧВК "Вагнер", - сказал он.

Критенбринк добавил, что США доводят информацию о возможности предоставления Китаем военной помощи России для использования на Украине.

"С удовлетворением могу заметить, что союзники разделяют нашу обеспокоенность на этот счет", - отметил он.

Ранее Spacety была внесена в черный список Минторга США, предполагающий ограничения на проведение операций, прежде всего, в экспортной сфере, "на основе информации, указывающей на то, что они оказывают существенную поддержку ВС РФ и/или компаниям в российском ВПК, а также осуществляют деятельность, противоречащую интересам США в сфере национальной безопасности и международной политики".

Армия,Конгресс США,Госдеп США,
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