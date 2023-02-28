Компанию из КНР обвинили в передаче спутниковых снимков ЧВК "Вагнер"

Китайская компания Spacety Co предоставляла ЧВК "Вагнер" спутниковые снимки. Об этом заявил во вторник помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, выступая на слушаниях комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США .

"С удовлетворением могу заметить, что союзники разделяют нашу обеспокоенность на этот счет", - отметил он.

Ранее Spacety была внесена в черный список Минторга США, предполагающий ограничения на проведение операций, прежде всего, в экспортной сфере, "на основе информации, указывающей на то, что они оказывают существенную поддержку ВС РФ и/или компаниям в российском ВПК, а также осуществляют деятельность, противоречащую интересам США в сфере национальной безопасности и международной политики".