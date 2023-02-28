В США раскрыли число запрошенных Украиной западных истребителей

Изначально Киев запросил у США 128 истребителей четвертого поколения F-16 , Вашингтон считает, что в перспективе Украине понадобятся от 50 до 80 истребителей. Об этом сообщает ТАСС .

«Обновленный взгляд на военно-воздушные силы Украины будет важен в средней и долгосрочной перспективе», — заявил замглавы Пентагона в ответ на вопрос о количестве запрошенных истребителей.

Ранее заместитель министра обороны США Колин Кол заявил, что поставок самолетов на Украину может и не быть, добавив, что начинать обучение украинских пилотов работе на истребителях F-16 бессмысленно.