В Пентагоне спрогнозировали сроки конфликта на Украине

Конфликт на Украине может длиться в течение следующих трех лет. Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Каль, сообщает РИА Новости.

«Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года», — предположил он.

Каль также отметил, что надеется на поддержку конгресса в оказании финансовой помощи Киеву даже в случае продолжительного конфликта.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не видит признаков скорого окончания военного конфликта на Украине и не могут предсказать, как и когда он разрешится.