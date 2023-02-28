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18 минут назад

США высказались о сроке окончания конфликта на Украине

Lenta.ru

Конфликт на Украине может длиться в течение следующих трех лет. Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Каль, сообщает РИА Новости.

В Пентагоне спрогнозировали сроки конфликта на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года», — предположил он.

Каль также отметил, что надеется на поддержку конгресса в оказании финансовой помощи Киеву даже в случае продолжительного конфликта.

Пентагон не будет диктовать Украине, когда прекращать боевые действия

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не видит признаков скорого окончания военного конфликта на Украине и не могут предсказать, как и когда он разрешится.

«Мы также хотим убедиться, что Россия ощутит на себе давление со стороны максимально возможного числа стран, чтобы положить конец этой агрессии», — сказал он.

Армия,Энтони Блинкен,Пентагон,
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