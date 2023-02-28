ФРГ поставила Киеву новые системы ПВО в ущерб безопасности Берлина

Гендиректор немецкого концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер рассказал, что власти ФРГ направили украинским военным системы ПВО Skynex и Skyranger. По его словам, это оставило столицу страны беззащитной от воздушных ударов, пишет Le Monde.

Фото: Rheinmetall Rheinmetall

Паппергер подчеркнул, что система противовоздушной обороны Берлина обладала мощными комплексами ПВО. По его оценке, они гарантированно могли защитить столицу Германии от атак с воздуха.

Гендиректор пояснил, что комплексы были направлены на Украину.

Предприниматель уточнил, что страна не сможет обеспечить свою безопасность без помощи со стороны США. Он добавил, что поставляемых Западом танков Украине не хватит для военного успеха.