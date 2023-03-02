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15 минут назад

Российский самолет ДРЛО А-50 совершил плановый облет границы Белоруссии

ТАССиещё 8

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления А-50 ВКС России совершил облет государственной границы Белоруссии. Об этом в четверг сообщили в Минобороны республики.

Самолет ДРЛО А-50 совершил плановый облет границы Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Самолет ДРЛО А-50 выполняет задачи боевого дежурства. А-50 в соответствии с планом в сопровождении других самолетов совершил облет государственной границы Республики Беларусь", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В том же сообщении размещен фрагмент репортажа телеканала "Беларусь-1", на котором запечатлен вылет А-50 с аэродрома Мачулищи под Минском.

Ранее в ряде белорусских и российских онлайн-СМИ появились сообщения о якобы повреждении А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском. В среду Минобороны Белоруссии сообщило о том, что российский самолет А-50 находится на дежурстве в аэропорту Мачулищи, а белорусское телевидение показало кадры с исправным воздушным судном.

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