Самолет ДРЛО А-50 совершил плановый облет границы Белоруссии

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления А-50 ВКС России совершил облет государственной границы Белоруссии . Об этом в четверг сообщили в Минобороны республики.

"Самолет ДРЛО А-50 выполняет задачи боевого дежурства. А-50 в соответствии с планом в сопровождении других самолетов совершил облет государственной границы Республики Беларусь", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В том же сообщении размещен фрагмент репортажа телеканала "Беларусь-1", на котором запечатлен вылет А-50 с аэродрома Мачулищи под Минском.

Ранее в ряде белорусских и российских онлайн-СМИ появились сообщения о якобы повреждении А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском. В среду Минобороны Белоруссии сообщило о том, что российский самолет А-50 находится на дежурстве в аэропорту Мачулищи, а белорусское телевидение показало кадры с исправным воздушным судном.