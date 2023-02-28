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20 минут назад

В Приднестровье анонсировали очередные военные сборы

Lenta.ru

В Приднестровье пройдут очередные военные сборы. Их анонсировали в Министерстве обороны непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР). Соответствующее сообщения появилось на сайте ведомства.

В Приднестровье анонсировали военные сборы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В министерстве уточнили, что сборы, организованные миротворческим контингентом ПМР, начнутся 1 марта и продлятся три месяца.

Ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщал о напряженной ситуации на границе с Украиной и по периметру ПМР. При этом политик заявил, что реальная опасность для республики в настоящий момент отсутствует.

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