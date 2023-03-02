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1 час назад

Индия рассматривает возможность совместного производства оружия с Италией

Газета.Ruиещё 1

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Нью-Дели заявил, что стороны готовы перейти к совместной разработке и производству оборонной продукции на индийской территории в рамках программы Make in India.

Индия захотела совместно производить оружие с Италией
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Еще одной областью, в которой две страны начинают новую главу, является оборонное сотрудничество», — подчеркнул индийский премьер, добавляя, что «создаются возможности для совместного производства и совместной разработки оборонной продукции в Индии, что может быть выгодно обеим странам».

Моди также рассказал, что Индия и Италия намерены организовать регулярные совместные маневры и учебные курсы между военнослужащими обеих стран.

В Нью-Дели Мелони участвует в международной политологической конференции «Диалог Раисина». Параллельно в городе проходит встреча глав МИД стран «Большой двадцатки».

Также о намерении начать производство вооружений на территории Индии заявили в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что 1 марта Индия получила из России третью партию зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Армия,Нарендра Моди,
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