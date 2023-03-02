Индия захотела совместно производить оружие с Италией

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Нью-Дели заявил, что стороны готовы перейти к совместной разработке и производству оборонной продукции на индийской территории в рамках программы Make in India.
«Еще одной областью, в которой две страны начинают новую главу, является оборонное сотрудничество», — подчеркнул индийский премьер, добавляя, что «создаются возможности для совместного производства и совместной разработки оборонной продукции в Индии, что может быть выгодно обеим странам».
Моди также рассказал, что Индия и Италия намерены организовать регулярные совместные маневры и учебные курсы между военнослужащими обеих стран.
В Нью-Дели Мелони участвует в международной политологической конференции «Диалог Раисина». Параллельно в городе проходит встреча глав МИД стран «Большой двадцатки».
Также о намерении начать производство вооружений на территории Индии заявили в ОАЭ.
Ранее сообщалось, что 1 марта Индия получила из России третью партию зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».