Индия захотела совместно производить оружие с Италией

«Еще одной областью, в которой две страны начинают новую главу, является оборонное сотрудничество», — подчеркнул индийский премьер, добавляя, что «создаются возможности для совместного производства и совместной разработки оборонной продукции в Индии, что может быть выгодно обеим странам».