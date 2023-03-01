Финляндия перенесла голосование по вступлению в НАТО

Голосование в парламенте Финляндии за принятие закона о вступлении страны в Североатлантический альянс перенесли на 1 марта. Соответствующая запись опубликована в Twitter.

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Утверждается, что члены кабмина рассмотрели предложение правительства о присоединении страны к НАТО 28 февраля, однако «в ходе прений было предложено отклонить» законопроект. Согласно обновленной информации, голосование состоится в 14:00 по местному времени.