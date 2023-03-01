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1 час назад

Малайзия закупила 18 корейских штурмовиков FA-50 за $920 млн

Газета.Ruиещё 2

Korea Aerospace Industries выиграла конкурс на поставку легких штурмовиков в Малайзию. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на заявление компании.

Малайзия закупила 18 корейских штурмовиков FA-50 за $920 млн
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что контракт на сумму $920 млн предусматривает поставку 18 самолетов FA-50 в страну Юго-Восточной Азии, первый из которых должен быть доставлен в Малайзию в 2026 году.

В ходе конкурса FA-50 превзошел легкий боевой самолет Tejas индийской компании Hindustan Aeronautics Ltd. Страна включила в шорт-лист два типа из первоначального списка, в который входили JF-17 производства Пакистанского авиационного комплекса и МиГ-35 российского производства.

Малайзия стремится укрепить свои воздушные боевые и учебные возможности, поскольку она стремится заменить свой парк учебно-тренировочных и легких боевых самолетов Hawk производства BAE Systems, который в последние годы страдал от высокого уровня износа.

Страна также хочет заменить 16 перехватчиков МиГ-29, которые были выведены из эксплуатации в 2017 году из-за нехватки средств на техническое обслуживание. Но запланированная программа по приобретению многоцелевых боевых самолетов по их замене также застопорилась из-за бюджетных ограничений.

Ранее сообщалось, что полеты военно-учебных самолетов Мьянмы Grob-120 TP, закупленных в Германии, остановлены из-за отсутствия запчастей.

В 2015 году, после снятия санкции ВВС Мьянмы впервые закупили у Германии около 20 двухместных учебно-тренировочных самолета Grob-120 TP, каждый из которых, по оценкам экспертов, стоил около $2,7 млн.

Однако военные Мьянмы не смогли закупить запасные части для самолетов, поскольку Германия вновь ввела санкции в 2019 году. Сейчас летающие машины хранятся на авиабазе Мейктила в регионе Мандалай. Несколько самолетов были повреждены в авариях.

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