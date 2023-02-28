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30 минут назад

Погранслужба Украины: ВСУ строят фортификационные сооружения на границе с Приднестровьем

RT на русском

Украинские военные строят фортификационные сооружения на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

ВСУ строят фортификационные сооружения на границе с Приднестровьем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом пишет издание «РБК-Украина».

«Не только усиливается контроль, но и строятся инженерно-фортификационные сооружения», — сказал Демченко.

Он добавил, что граница с Белоруссией и Молдавией нуждается «в усиленном внимании».

Ранее пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк подтвердила, что Киев сосредоточил подразделения ВСУ возле Приднестровья.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал обстановку в Приднестровье поводом для беспокойства.

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