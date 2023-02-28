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26 минут назад

ВСУ построят фортификационные сооружения на границе с Приднестровьем

Елена Прошина

Военные ВСУ строят фортификационные сооружения на границе с непризнанной Приднестровской республикой, сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Об этом пишет РИА Новости.

«На границе с Молдавией есть такой сегмент, как Приднестровье, с момента полномасштабного вторжения силы обороны усилили это направление. Не только усиливается контроль, но и строятся инженерно-фортификационные сооружения», - рассказал Демченко.

При этом он добавил, что белорусско-молдавская граница нуждается «в усиленном внимании». Ранее пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк рассказала, что войска ВСУ в настоящее время сосредоточены у границы с Приднестровьем.

Кремль выразил обеспокоенность ситуацией в Приднестровье

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко сообщил, что киевский режим намерен устроить провокацию на территории Приднестровья и втянуть тем самым в конфликт с РФ страны НАТО. Предполагается, что эта провокация будет осуществлена совместно с Молдавией и Румынией.

Минобороны РФ также сообщало, что силами Украины готовится вооруженная провокация на территории Приднестровья. Уточняется, что планируется инсценировать вторжение в непризнанную республику российских войск. На это МИД РФ заявил, что ВС РФ адекватно отреагируют на подобную провокацию.

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