Военные ВСУ строят фортификационные сооружения на границе с непризнанной Приднестровской республикой, сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Об этом пишет РИА Новости.

«На границе с Молдавией есть такой сегмент, как Приднестровье, с момента полномасштабного вторжения силы обороны усилили это направление. Не только усиливается контроль, но и строятся инженерно-фортификационные сооружения», - рассказал Демченко.

При этом он добавил, что белорусско-молдавская граница нуждается «в усиленном внимании». Ранее пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк рассказала, что войска ВСУ в настоящее время сосредоточены у границы с Приднестровьем.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко сообщил, что киевский режим намерен устроить провокацию на территории Приднестровья и втянуть тем самым в конфликт с РФ страны НАТО. Предполагается, что эта провокация будет осуществлена совместно с Молдавией и Румынией.