Танки Leopard замечены в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы ДНР Яна Гагина.
«Это такая же бронецель, как и все остальные. Сенсации делать из этого не стоит. Учитывая ту распутицу, которая сейчас, она затруднит движение таких тяжелых машин, как Leopard», — заявил он.
По словам Гагина, в текущей ситуации уже понятно, что Киев потеряет Артемовск и вопрос стоит лишь в дате ухода Вооруженных сил Украины из города. Он подчеркнул, что противник не может снабжать свой гарнизон, который практически обречен.
Напомним, что в конце прошлой недели министр обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что танки Leopard, которые передала Варшава Киеву, уже находятся на Украине. Польские власти говорили о своей готовности отправить украинским войскам до 14 машин.