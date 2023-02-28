В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
33 минуты назад

«Талибан» получил оружие из США на 7,2 миллиарда долларов

Lenta.ru

Вывод американских войск из Афганистана привел к тому, что Соединенные Штаты оставили «Талибану» (запрещенная в России террористическая организация) оружие на 7,2 миллиарда долларов. Эти данные приводит специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана Джон Сопко, передает американская газета The Wall Street Journal.

«Талибан» получил оружие из США на 7,2 миллиарда долларов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Характер вывода войск оставил у многих афганцев впечатление, что США просто передают Афганистан будущему правительству талибов», — говорится в докладе инспектора.

Сопко указал, что в руки талибов попало не только стрелковое вооружение, но и ракеты, самолеты и другая техника, которая была передана проамериканскому правительству Афганистана на сумму 18,6 миллиарда долларов.

Армия,Талибан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий