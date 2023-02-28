«Талибан» получил оружие из США на 7,2 миллиарда долларов

Вывод американских войск из Афганистана привел к тому, что Соединенные Штаты оставили «Талибану» (запрещенная в России террористическая организация) оружие на 7,2 миллиарда долларов. Эти данные приводит специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана Джон Сопко, передает американская газета The Wall Street Journal.

«Характер вывода войск оставил у многих афганцев впечатление, что США просто передают Афганистан будущему правительству талибов », — говорится в докладе инспектора.

Сопко указал, что в руки талибов попало не только стрелковое вооружение, но и ракеты, самолеты и другая техника, которая была передана проамериканскому правительству Афганистана на сумму 18,6 миллиарда долларов.