В Раде назвали вероятные направления для контрнаступления Киева

«Залужный (главнокомандующий ВСУ — прим. «Ленты.ру») сказал о Мариуполе, я думаю, что где-то приблизительно в эту сторону. Мелитополь, Бердянск — это коридор, по которому мы должны двигаться», — заявил депутат.