В Раде назвали вероятные направления для контрнаступления Киева

Депутат Верховной Рады, секретарь комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко назвал Мелитополь и Бердянск вероятными направлениями для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом сообщает «РБК-Украина».
«Залужный (главнокомандующий ВСУ — прим. «Ленты.ру») сказал о Мариуполе, я думаю, что где-то приблизительно в эту сторону. Мелитополь, Бердянск — это коридор, по которому мы должны двигаться», — заявил депутат.
Когда именно произойдет наступление у Киева такая возможность станет понятно во время весенней кампании, отметил он.