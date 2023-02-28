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32 минуты назад

В Раде назвали вероятные направления для контрнаступления Киева

Lenta.ru

Депутат Верховной Рады, секретарь комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко назвал Мелитополь и Бердянск вероятными направлениями для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Раде назвали вероятные направления для контрнаступления Киева
Фото: lenta.rulenta.ru

Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Залужный (главнокомандующий ВСУ — прим. «Ленты.ру») сказал о Мариуполе, я думаю, что где-то приблизительно в эту сторону. Мелитополь, Бердянск — это коридор, по которому мы должны двигаться», — заявил депутат.

Когда именно произойдет наступление у Киева такая возможность станет понятно во время весенней кампании, отметил он.

Армия,В мире,Верховная Рада,
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