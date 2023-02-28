Танки Leopard обнаружили неподалеку от Артемовска

Танки Leopard, поставляемые Киеву западными странами, были обнаружены в районе Артемовска, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Он подчеркнул, что для российских военных эти машины являются точно такой же целью, как и другая боевая техника, имеющаяся в распоряжении ВСУ. Советник врио главы ДНР призвал не превращать обнаружение танков в сенсацию. В Минобороны информацию не комментировали.

Были заявления о том, что в районе Артемовска появлялись «Леопарды». Это такая же бронецель, как и все остальные. Сенсации делать из этого не стоит. Учитывая ту распутицу, которая сейчас, она затруднит движение таких тяжелых машин, как «Леопард», — заявил Гагин.

Артемовск находится севернее Горловки. Этот город, расположенный на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.

Ранее глава Союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер сообщил, что в настоящее время только 30% всех танков Leopard германских вооруженных сил пригодны для использования в бою. Он отметил, что Бундесверу придется искать замену 18 танкам, которые Берлин решил передать Киеву.