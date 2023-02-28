США готовят театр военных действий в Японии: на что пойдет Токио ради Курил

В последнее время Япония резко ужесточила антироссийскую риторику и вместе с США готовится разместить гиперзвуковые ракеты на Дальнем Востоке. Об этом пишет «Комсомольская правда».

За последний год Токио неоднократно поднимали тему возврата северных территорий, осознавая при этом, что Великобритания, США и Бельгия поможет им в этом. В последнее время также усилились разговоры о «расчленении» России, в этом случае Дальний Восток станет лакомым куском для Токио.

Не случайно в конце прошлого года Япония впервые после Второй мировой войны приняла новую доктрину национальной безопасности, которая позволяет ей вести военные действия с другими странами. Главными противниками в документе значатся Китай, КНДР и Россия. Чтобы предотвратить все угрозы, на укрепление военного потенциала к 2028 году Япония выделила $320 млрд и стала третьей страной в мире по величине военных расходов после США и Китая.

В частности, Токио намерены купить американские беспилотники, а также 500 крылатых ракет «Томагавк». Также Япония намерена заняться разработкой гиперзвуковых ракет, способных пролететь от 2 до 3 тыс. км. Разместить их планируется на острове Хоккайдо, у морских границ с Россией.

Таким образом, нарастив военное сотрудничество с США, японцы должны понимать, что Вашингтон может в любой момент заставит их воевать с любой страной, в том числе с Россией.