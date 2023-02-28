В ЛНР сообщили, что удар по Стаханову был произведен из РСЗО HIMARS

Удар по Стаханову, в ходе которого три мирных жителя получили ранения, был совершен с применением РСЗО HIMARS, это второй удар по городу из этого вида вооружений за сутки.
Об этом во вторник сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 14:55 по Стаханову (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", - сказано в сообщении.
Во вторник Стаханов дважды подвергался обстрелу со стороны украинских военных.