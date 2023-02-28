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8 минут назад

В ЛНР сообщили, что удар по Стаханову был произведен из РСЗО HIMARS

ТАССиещё 2

Удар по Стаханову, в ходе которого три мирных жителя получили ранения, был совершен с применением РСЗО HIMARS, это второй удар по городу из этого вида вооружений за сутки.

В ЛНР сообщили, что удар по Стаханову был произведен из РСЗО HIMARS
Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunU.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun

Об этом во вторник сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 14:55 по Стаханову (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", - сказано в сообщении.

Во вторник Стаханов дважды подвергался обстрелу со стороны украинских военных.

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