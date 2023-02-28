Во всех регионах Белоруссии пройдут учения органов управления теробороны

Учения органов управления теробороны с 28 февраля по 3 марта пройдут во всех регионах Белоруссии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минобороны республики.
"В соответствии с планом подготовки вооруженных сил в 2023 году в период с 28 февраля по 3 марта областными и Минским городским исполнительными комитетами проводятся ежегодные занятия, направленные на повышение уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны к формированию территориальных войск. В течение четырех дней во всех административных районах будут проведены теоретические и практические мероприятия с должностными лицами исполнительных комитетов и военных комиссариатов, администраций пунктов приема мобилизационных ресурсов, проверки наличия и условий хранения имеющихся запасов материальных средств", - говорится в сообщении.
В белорусском оборонном ведомстве отметили, что большое внимание в ходе проводимых мероприятий "планируется уделить подготовке военнообязанных, которым в течение однодневного сбора будут доведены основы и порядок действий в ходе формирования территориальных войск".
Территориальная оборона в Белоруссии строится по административно-территориальному принципу. Создано семь зон теробороны в шести областях и Минске, которые подразделяются на районы территориальной обороны, их границы совпадают с границами административными районов. Возглавляют территориальную оборону в зонах и районах руководители местных органов власти, начальниками штабов являются военные комиссары соответствующих административных единиц.