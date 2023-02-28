К чему приведет снятие с должности Зеленским командующего операцией Москалева

После снятия с должности Командующего операцией объединенных сил Эдуарда Москалева, на Украине заговорили о провале украинской армии в СВО и даже военном перевороте. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В указе президента Украины не говорится о причине отставки генерал-майора, однако судя по тому, что ситуация в Артемовске в настоящее время доведена до критического состояния, можно думать, что причиной стали последние неудачи ВСУ. Ситуация идет к обрушению фронта украинской обороны и даже возможному образованию «бахмутского котла», в котором могут оказаться до 40 тысяч военных.

Кто займет пост Москалева украинские власти пока не сообщали. Были разговоры о том, что Зеленский хотел отдать место Командующему сухопутными войсками генералу Александру Сырскому. Но тот отказался, так как посчитал его понижением.

Звучала и фамилия Командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева, но он якобы тоже отказался. Также ходят слухи, что Зеленский отдаст пост «какому-нибудь серенькому генералу», на которого можно будет «повесить всех собак».