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56 минут назад

К чему приведет снятие с должности Зеленским командующего операцией Москалева

Елена Прошина

После снятия с должности Командующего операцией объединенных сил Эдуарда Москалева, на Украине заговорили о провале украинской армии в СВО и даже военном перевороте. Об этом пишет «Комсомольская правда».

К чему приведет снятие с должности Зеленским командующего операцией Москалева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В указе президента Украины не говорится о причине отставки генерал-майора, однако судя по тому, что ситуация в Артемовске в настоящее время доведена до критического состояния, можно думать, что причиной стали последние неудачи ВСУ. Ситуация идет к обрушению фронта украинской обороны и даже возможному образованию «бахмутского котла», в котором могут оказаться до 40 тысяч военных.

Кто займет пост Москалева украинские власти пока не сообщали. Были разговоры о том, что Зеленский хотел отдать место Командующему сухопутными войсками генералу Александру Сырскому. Но тот отказался, так как посчитал его понижением.

Звучала и фамилия Командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева, но он якобы тоже отказался. Также ходят слухи, что Зеленский отдаст пост «какому-нибудь серенькому генералу», на которого можно будет «повесить всех собак».

Напомним, за время своего президентства Зеленский снял с постов или назначил с понижением более 25 генералов во всех силовых ведомствах Украины. После этого военные затаили обиду на главу государства, результатом чего стали слухи и якобы военной оппозиции, которая может привести в итоге к военному перевороту.

Армия,Сергей Наев,Эдуард Москалев,
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