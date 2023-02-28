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40 минут назад

Глава Rheinmetall Паппергер: ФРГ поставила Киеву 2 новых системы ПВО в ущерб безопасности Берлина

Газета.Ruиещё 3

Генеральный директор немецкого машиностроительного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер заявил, что Германия поставила на Украину две системы ПВО – Skynex и Skyranger, оставив свою столицу незащищенной от атак с воздуха. Об этом сообщает Le Monde.

ФРГ поставила Киеву новые системы ПВО в ущерб безопасности Берлина
Фото: Rheinmetall Rheinmetall

«У нас было две целых системы (ПВО), которыми можно было бы наверняка защищать Берлин, но эти системы на данный момент на Украине», — заявил Паппергер.

По его словам, речь о системах ПВО Skynex и новейшей продукции концерна – самоходной установки ПВО Skyranger. Четырех таких систем хватило бы, чтобы защитить столицу Германии.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с главой немецкого оборонного концерна Rheinmetall и обсудил с ним будущие поставки танков и бронетехники для Киева.

Rheinmetall начал поставки Украине автоматизированных систем разведки

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Армин Паппергер,Дмитрий Кулеба,Владимир Путин,
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