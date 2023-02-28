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1 час назад

Появились кадры уничтожения минометных расчетов ВСУ под Кременной

Российская Газета

Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" опубликовал кадры уничтожения минометных расчетов ВСУ в лесах под Кременной.

При помощи беспилотника Zala бойцы БАРС "Каскад" засекли позиции противника и совместно с псковскими десантниками, применившим артиллерийское орудие "Гиацинт" уничтожили их.

"Гиацинт" - армейская самоходная пушка. Предназначена для подавления и уничтожения средств ядерного нападения, поражения органов управления, тылов, живой силы и боевой техники противника в местах сосредоточения и в опорных пунктах, а также для разрушения фортификационных сооружений.

Ранее военкор Дмитрий Кулько опубликовал эффектные кадры применения УР-77 "Змей Горыныч" по опорному пункту ВСУ в районе Кременной. Вражеское укрепление было уничтожено мощнейшим взрывом.

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