Появились кадры уничтожения минометных расчетов ВСУ под Кременной

При помощи беспилотника Zala бойцы БАРС "Каскад" засекли позиции противника и совместно с псковскими десантниками, применившим артиллерийское орудие "Гиацинт" уничтожили их.

"Гиацинт" - армейская самоходная пушка. Предназначена для подавления и уничтожения средств ядерного нападения, поражения органов управления, тылов, живой силы и боевой техники противника в местах сосредоточения и в опорных пунктах, а также для разрушения фортификационных сооружений.