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1 час назад

Оружейная компания из ОАЭ организует в Индии производство снайперских винтовок и пулеметов

Газета.Ru

Индийская компания ICOMM, входящая в группу Megha Engineering & Infrastructures Ltd (MEIL), подписала контракт с компанией Caracal на организацию производства различных видов стрелкового оружия. Об этом сообщает Army Recognition.

Компания из ОАЭ организует в Индии производство снайперских винтовок
Фото: газета.ругазета.ру

По данным издания, ICOMM будет производить полный спектр стрелкового оружия Capital, включая универсальный пистолет EF (9 мм), современный пистолет-пулемет CMP 9 (9 мм), штурмовые винтовки CAR 816 (5,56 x 45 мм) и CAR 817 (7,62 x 51 мм), тактическую снайперскую винтовку CAR 817 DMR (308), крупнокалиберную снайперская винтовка CSR 50 (12,7 x 99 мм), снайперские винтовки с продольно-скользящим затвором CSR 338 и CSR 308 и полуавтоматическую снайперскую винтовку CSA 338.

Отмечается, что завод ICOMM по производству стрелкового оружия откроют в индийском городе Хайдарабаде.

Сейчас ICOMM занимается производством ракет, систем связи и РЭБ, радаров, оптики, композитных материалов, барражирующих боеприпасов, укрытий и беспилотных систем.

Ранее государственный министр обороны Индии Аджай Бхатт заявил, что с 2018 по 2022 год страна потратила на импорт вооружения почти 24 млрд долларов.

Министр отметил, что Индия импортировала оружие из России, США, Франции, Израиля и Испании. В указанный период армия страны пополнилась вертолетами, ракетами, радарными и артиллерийскими системами, стрелковым оружием и боеприпасами.

В общей сложности, за последние пять лет Индия заключила 264 контракта на закупки оружия. При этом с 2020 года индийское правительство сделало упор на программы импортозамещения вооружения, чтобы избежать зависимости от поставок из других стран.

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