Компания из ОАЭ организует в Индии производство снайперских винтовок

Индийская компания ICOMM, входящая в группу Megha Engineering & Infrastructures Ltd (MEIL), подписала контракт с компанией Caracal на организацию производства различных видов стрелкового оружия. Об этом сообщает Army Recognition.
По данным издания, ICOMM будет производить полный спектр стрелкового оружия Capital, включая универсальный пистолет EF (9 мм), современный пистолет-пулемет CMP 9 (9 мм), штурмовые винтовки CAR 816 (5,56 x 45 мм) и CAR 817 (7,62 x 51 мм), тактическую снайперскую винтовку CAR 817 DMR (308), крупнокалиберную снайперская винтовка CSR 50 (12,7 x 99 мм), снайперские винтовки с продольно-скользящим затвором CSR 338 и CSR 308 и полуавтоматическую снайперскую винтовку CSA 338.
Отмечается, что завод ICOMM по производству стрелкового оружия откроют в индийском городе Хайдарабаде.
Сейчас ICOMM занимается производством ракет, систем связи и РЭБ, радаров, оптики, композитных материалов, барражирующих боеприпасов, укрытий и беспилотных систем.
Ранее государственный министр обороны Индии Аджай Бхатт заявил, что с 2018 по 2022 год страна потратила на импорт вооружения почти 24 млрд долларов.
Министр отметил, что Индия импортировала оружие из России, США, Франции, Израиля и Испании. В указанный период армия страны пополнилась вертолетами, ракетами, радарными и артиллерийскими системами, стрелковым оружием и боеприпасами.
В общей сложности, за последние пять лет Индия заключила 264 контракта на закупки оружия. При этом с 2020 года индийское правительство сделало упор на программы импортозамещения вооружения, чтобы избежать зависимости от поставок из других стран.