Бывший морской пехотинец США Трой Оффенбекер, который сейчас в качестве наемника воюет на стороне ВСУ в Артемовске, рассказал о "мясорубке" в городе. По его словам, продолжительность жизни украинского солдата на передовой составляет около четырех часов. Об этом сообщает американский журнал Military Watch.

Фото: Российская газета Российская газета

По данным издания, Трой Оффенбекер - один из наемников, прибывших на Украину из стран НАТО, который числится в так называемом иностранном легионе ВСУ. Он отметил, что российские силы с середины февраля добились значительных успехов по продвижению в городской черте Артемовска.

- Много жертв. Средняя продолжительность жизни на передовой составляет около четырех часов, - сообщил изданию Оффенбекер, подводя итог состояния ВСУ в Артемовске.

Он также уточнил, что у Украины есть доступ к большому количеству разведданных, которые передают сотни спутников НАТО. При этом российские войска ведут безостановочные артиллерийские обстрелы позиций ВСУ, поэтому заявления о кончающихся в России боеприпасах не верны, либо не влияют на способность поддерживать интенсивную работу крупнокалиберных орудий.