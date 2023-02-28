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25 минут назад

Хакеры RahDit взломали кадровую базу «Азова»*

Никита Бородкин

Хакерская группа RaHDit, также известная как «Злые русские хакеры», обнародовала на портале «НемеZида» около 6 тысяч файлов со взломанных компьютеров кадровой службы украинского националистического полка «Азов»*. Об этом сообщает РИА Новости.

Хакеры RahDit взломали кадровую базу «Азова»*
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В общем доступе оказались списки участников боевых действий за различные периоды существования формирования, личные дела военнослужащих, послужные списки и награждения, а также приказы боевых расчетов. Кроме того, там есть и перечень нарушений солдат нацполка, вроде ухода в самоволку.

Хакеры пообещали провести новые расследования на основе изученной документации.

Телеграм-канал Readovka

Напомним, что это уже не первая подобная акция от RaHDit. Ранее они публиковали данные офицеров НАТО, которые действуют против России в киберпространстве, а также сведения относительно 1,5 тысяч сотрудников службы внешней разведки Украины, в том числе работающих под прикрытием более чем в 20 странах.

* Террористическая организация, запрещена в России

Армия,Украинское военизированное националистическое объединение "Азов",СВР России,НАТО,
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