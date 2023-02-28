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18 минут назад

В граничащем с Украиной российском регионе сбили беспилотник

Lenta.ru

В Суражском районе Брянской области был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По его данным, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. На месте случившегося работают сотрудники оперативных служб.

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19 октября президент страны Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Брянской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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