В граничащем с Украиной российском регионе сбили беспилотник

В Суражском районе Брянской области был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По его данным, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. На месте случившегося работают сотрудники оперативных служб.