В граничащем с Украиной российском регионе сбили беспилотник

В Суражском районе Брянской области был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
По его данным, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. На месте случившегося работают сотрудники оперативных служб.
19 октября президент страны Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Брянской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.