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37 минут назад

Reuters заявил о серьезной проблеме для ВСУ и российских войск

Елена Прошина

Ранняя весна, принесшая дождь и оттепель, из-за чего дороги стали малопроезжими, может помешать российским и украинским войскам начать наступление. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Rasputitsa (распутица — время, когда дороги становятся непроходимыми), может сорвать планы армий по наступлению на территории Украины, превратив дороги в реки, а поля — в непроходимые болота, указывает издание.

Журналист агентства отмечает, как наблюдал картину сидящих в грязи в окопах украинских солдат недалеко от линии соприкосновения в ДНР. Причиной стала внезапно сменившаяся погода, из-за которой дороги превратились в грязь.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что российские войска начали наступление сразу на нескольких направлениях. Сейчас самая сложная ситуация наблюдается в районе Бахмута (Артемовска) и Угледара. Президент выразил надежду, что ВСУ смогут обороняться, а позднее сами начнут наступление.

При этом командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев ранее заявил, что Украина готовится к контрнаступлению, однако когда конкретно оно состоится не уточнил.

Армия,Видео,СВО,Сергей Наев,Владимир Зеленский,
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