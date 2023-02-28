Reuters заявил о серьезной проблеме для ВСУ и российских войск

Ранняя весна, принесшая дождь и оттепель, из-за чего дороги стали малопроезжими, может помешать российским и украинским войскам начать наступление. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Rasputitsa (распутица — время, когда дороги становятся непроходимыми), может сорвать планы армий по наступлению на территории Украины, превратив дороги в реки, а поля — в непроходимые болота, указывает издание.

Журналист агентства отмечает, как наблюдал картину сидящих в грязи в окопах украинских солдат недалеко от линии соприкосновения в ДНР. Причиной стала внезапно сменившаяся погода, из-за которой дороги превратились в грязь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что российские войска начали наступление сразу на нескольких направлениях. Сейчас самая сложная ситуация наблюдается в районе Бахмута (Артемовска) и Угледара. Президент выразил надежду, что ВСУ смогут обороняться, а позднее сами начнут наступление.