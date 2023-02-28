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40 минут назад

В ЛНР заявили о переброске вооружения и техники ВСУ к Артемовску

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают вооружение, технику и офицеров, предположительно подготовленных на полигонах НАТО, в Часов Яр вблизи Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

В ЛНР заявили о переброске вооружения и техники ВСУ к Артемовску
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В населенный пункт Часов Яр отмечена переброска вооружения и военной техники ВФУ (Вооруженные формирования Украины — прим. «Ленты.ру»), а также личного состава, скорее всего прошедшего обучение на полигонах НАТО», — заявил он.

Армия,СВО,Андрей Марочко,НАТО,
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