Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают вооружение, технику и офицеров, предположительно подготовленных на полигонах НАТО, в Часов Яр вблизи Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.