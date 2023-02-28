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52 минуты назад

В Таиланде начались крупнейшие в Восточной Азии учения с участием более 30 стран

Газета.Ruиещё 1

В Таиланде начались крупнейшие в Восточной Азии учения Cobra Gold с участием более 30 стран, включая США, Японию, Китай. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В Таиланде начались крупнейшие в Восточной Азии учения с участием более 30 стран
Фото: газета.ругазета.ру

В этом году учения принимают совместно США и Таиланд, а также на полноценной основе в Cobra Gold участвуют Япония, Южная Корея, Сингапур, Малайзия и Индонезия. Китай, Индия и Австралия присоединились в ограниченном формате.

Всего к маневрам привлекаются около 10 тысяч человек, среди которых около 6 тысяч направили Соединенные Штаты. Учения Cobra Gold продлятся до 10 мая.

За последние 10 лет число американских военнослужащих в маневрах Cobra Gold сократилось с 10 тыс. до примерно 6-7 тыс.

28 февраля сообщалось, что более 300 американских летчиков отправятся в составе 23-го авиаэкспедиционного крыла (AEW) в Пуэрто-Рико, на Ямайку и в Доминиканскую Республику для участия в учениях Lead Wing Южного командования ВВС.

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