Спецоперация на Украине 28 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 28 февраля 2023 года.

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«Известия» показали работу Су-25 и Су-34 в зоне боевых действий

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Экипажи штурмовиков Су-25 и истребителей Су-34 Восточного военного округа (ВВО) часто работают вместе в ходе боевых действий на Украине. Об этом пишет газета «Известия».

Летчики работают на линии соприкосновения, атакуя опорные пункты, места скопления военной техники и живой силы армии Украины. Кроме того, штурмовики оказывают поддержку с воздуха пехотным подразделениями и коммуницируют с войсками противовоздушной обороны (ПВО).

В материале корреспондента «Известий» Кирилла Олькова подчеркивается, что служащие штурмовой авиации из соображений безопасности выходят на задания парами и звеньями. Летчик Су-25 с позывным «Ключ» объяснил, что пока один самолет находится в зоне поражения, второй следует за ним и дает знать в случае нападения противника.

Песков объяснил, почему невозможно прекратить спецоперацию

Установленный в Киеве режим не позволяет Москве рассчитывать на конструктивный диалог для дипломатического решения конфликта, поэтому противостояние будет продолжаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает газета «Известия».

Он добавил, что специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока поставленные перед ней цели не будут достигнуты.

Песков также указал, что на Украине есть люди, выступающие против политики Киева, однако им небезопасно открыто выражать свое мнение.

«Другое дело, что тем, кто находится на Украине, просто страшно и физически опасно как-то поднять голову», — заявил Песков.

В ДНР сообщили о ранении ребенка при обстрелах ВСУ

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили более 193 боеприпаса для нанесения ударов по населенным пунктам ДНР. В результате обстрела 12-летняя девочка получила ранения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.