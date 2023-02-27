Португальский флот привели в повышенную готовность из-за танкера РФ

Португальский военно-морской флот поднял океанский патрульный корабль NRP Setubal для сопровождения российского танкера Балтийского флота «Кола» проекта «Алтай», который движется вдоль побережья страны. Об этом сообщает The Portugal News со ссылкой на заявление флота.

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По данным издания, патрульный корабль сопровождал корабль от северного побережья Португалии до границы Вила-Реал-де-Санту-Антониу, преодолев 362 морских мили (670 км).

Португальские военно-морские силы подтверждают, что они «поддерживают активное наблюдение за районами, представляющими национальный интерес», через свой Центр морских операций, «обеспечивая надлежащую готовность средств кораблей для продвижения и защиты интересов Португалии в море и через него».

Отмечается, что аналогичная реакция флота была в январе во время прохода российских кораблей у берегов Португалии.

Как сообщалось ранее, португальские ВВС объявили о проведении многонациональных и междисциплинарных учений Real Thaw 2023 (RT23) с 27 февраля по 10 марта на авиабазе № 11 в Беже.

В учениях будут задействованы воздушные силы Португалии, Германии, Бельгии, Испании, Дании, США, Нидерландов, Польши, объединенные силы НАТО, а также ВМС и сухопутные войска.