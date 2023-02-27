Франция значительно сократит военное присутствие в Африке

Франция планирует ввести новую модель военного партнерства в африканских странах. В частности, она намеревается изменить систему управления базами, сократить воинские контингенты. Об этом пишет ТАСС.

Макрон пояснил, что в рамках новой модели военного партнерства африканским союзникам будет предложено совместно управлять французскими базами в макрорегионе.

По словам президента, планируется значительное сокращение французского контингента. Он добавил, что им на смену придут военные из стран, в которых расположены базы.

Кроме того, отметил глава государства, на базах могут размещаться военные из других государств.

Париж занимался созданием новой модели на протяжении последних месяцев, уточнил Макрон. Он заметил, что к работе над проектом привлекались страны континента.

Ранее сообщалось, что миссия французского президента будет осложнена ситуацией на континенте.