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30 минут назад

Франция значительно сократит военное присутствие в Африке

Илья Родин

Франция планирует ввести новую модель военного партнерства в африканских странах. В частности, она намеревается изменить систему управления базами, сократить воинские контингенты. Об этом пишет ТАСС.

Франция значительно сократит военное присутствие в Африке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Макрон пояснил, что в рамках новой модели военного партнерства африканским союзникам будет предложено совместно управлять французскими базами в макрорегионе.

По словам президента, планируется значительное сокращение французского контингента. Он добавил, что им на смену придут военные из стран, в которых расположены базы.

Кроме того, отметил глава государства, на базах могут размещаться военные из других государств.

Париж занимался созданием новой модели на протяжении последних месяцев, уточнил Макрон. Он заметил, что к работе над проектом привлекались страны континента.

Ранее сообщалось, что миссия французского президента будет осложнена ситуацией на континенте.

Уточняется, что в африканских странах растет сопротивление вмешательству колониальных держав в их дела, нарастает влияние России.

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