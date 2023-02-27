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24 минуты назад

Пентагон модернизирует тяжелую торпеду Mk 48

Газета.Ru

Пентагон заказал корпорации Lockheed Martin создание новой модифиции тяжелой торпеды Mk 48. По данным Defence Blog, стоимость контракта составила $16,8 млн.

Пентагон модернизирует тяжелую торпеду Mk 48
Фото: Navy Seaman Alana LangdonNavy Seaman Alana Langdon

Кроме того, соглашение содержит опционы на общую сумму $91,9 млн.

Издание отмечает, что работы будут выполняться на гавайской военно-морской базе Перл-Харборе и должны будут завершены к февралю 2024 года.

Mark 48 (Mk 48) — американская тяжёлая торпеда подводного базирования c боевой частью массой 300 кг.

Торпеда может развивать скорость 55 узлов (102 км/ч) и преодолевать расстояние до 50 км.

Defence blog называет ее «наиболее боеспособным и мощным противолодочным и противокорабельным оружием ВМС США, используемое сегодня американскими и союзническими подводными лодками».

Последней версией MK 48 является MOD7, разработанная совместно с Королевскими военно-морскими силами Австралии в 2006 году.

Ранее сообщалось, что европейские кораблестроители будут устанавливать на корабли НАТО новейшие гидроакустические системы BlackFish HMS и системы подводной связи WhitePointer UC.

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BlackFish HMS — среднечастотная система, способная обнаруживать, отслеживать и классифицировать подводные объекты, используя машинное обучение.

WhitePointer способна передавать голос и данные между надводными судами и водолазами, подводными лодками и подводными платформами в любых комбинациях.

Армия,НАТО,Пентагон,
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