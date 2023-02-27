Пентагон модернизирует тяжелую торпеду Mk 48

Пентагон заказал корпорации Lockheed Martin создание новой модифиции тяжелой торпеды Mk 48. По данным Defence Blog, стоимость контракта составила $16,8 млн.
Кроме того, соглашение содержит опционы на общую сумму $91,9 млн.
Издание отмечает, что работы будут выполняться на гавайской военно-морской базе Перл-Харборе и должны будут завершены к февралю 2024 года.
Mark 48 (Mk 48) — американская тяжёлая торпеда подводного базирования c боевой частью массой 300 кг.
Торпеда может развивать скорость 55 узлов (102 км/ч) и преодолевать расстояние до 50 км.
Defence blog называет ее «наиболее боеспособным и мощным противолодочным и противокорабельным оружием ВМС США, используемое сегодня американскими и союзническими подводными лодками».
Последней версией MK 48 является MOD7, разработанная совместно с Королевскими военно-морскими силами Австралии в 2006 году.
Ранее сообщалось, что европейские кораблестроители будут устанавливать на корабли НАТО новейшие гидроакустические системы BlackFish HMS и системы подводной связи WhitePointer UC.
BlackFish HMS — среднечастотная система, способная обнаруживать, отслеживать и классифицировать подводные объекты, используя машинное обучение.
WhitePointer способна передавать голос и данные между надводными судами и водолазами, подводными лодками и подводными платформами в любых комбинациях.