В России завершили импортозамещение бронеавтомобиля «Феникс»

Компания «Ремдизель» завершила импортозамещение бронеавтомобиля «Тайфун-К53949», который получил название «Феникс». В течение 2023 года этот процесс завершат для всей линейки «Тайфунов». Об этом сообщил представитель компании на прошедшей международной выставке IDEX 2023, передает ТАСС.

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«"Феникс" — это импортозамещенная машина "Тайфун-К53949". Она сделана на серийном шасси, увеличена возможность ее серийного производства, скорость сборки сокращена. Мы ведем импортозамещение всех машин, и эта машина — первая, закончившая этот процесс. Остальные — в разной стадии процесса импортозамещения», — сказал он.

Российский бронеавтомобиль «Тайфун-К53949» предназначен для перевозки личного состава и грузов. Бронирование машины обеспечивает защиту экипажа и десанта от бронебойных пуль, осколков снарядов и взрывных устройств. Машина с колесной формулой 4х4 развивает скорость до 100 километров в час.

Ранее в феврале стало известно, что в России планируют создать комбинированный комплекс для борьбы с беспилотниками. В его состав войдут бронеавтомобили «Тайфун» с зенитными ракетами, СВЧ-пушками и лазерами.