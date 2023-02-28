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1 час назад

Ракетные корабли Балтийского флота вышли в море для проведения учений

Газета.Ruиещё 5

Три малых ракетных корабля "Одинцово", "Зеленый Дол", "Советск" и ракетный катер "Димитровград" Балтийской военно-морской базы вышли в море для проведения учений. Об этом сообщает Минобороны России.

Ракетные корабли Балфлота вышли в море для проведения учений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В назначенном районе Балтийского моря корабли выполнят ряд задач по противокорабельной и противовоздушной обороне, а также разыграют учебный бой с корабельными ударными группировками условного противника", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что экипажи отработают обнаружение корабельными группами отряда условного противника и произведут совместные электронные ракетные пуски и реальные боевые упражнения комплексами постановки пассивных помех для уклонения от противокорабельных ракет противника.

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Также экипажи кораблей и катеров выполнят комплекс артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, отработают задачи по совместному маневрированию, связи и противодиверсионной обороне на незащищенном рейде, сообщает военное ведомство.

Ранее сообщалось, что российский корвет "Совершенный" Тихоокеанского флота (ТОФ) уничтожил корабль условного противника на учении в заливе Петра Великого в Японском море.

По сценарию учения "вражеский" корабль шел к территориальным водам России и в ответ на попытку экипажа "Совершенного" установить связь произвел условный ракетный залп по корвету.

Армия,Балтийское море,Минобороны России,
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