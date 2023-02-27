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27 минут назад

В Венгрии испугались появления европейских солдат на Украине

Lenta.ruиещё 5

Венгрия опасается, что какая-нибудь из стран ЕС направит на Украину свои войска. Такое опасение высказал премьер-министр Виктор Орбан, передает ТАСС.

В Венгрии испугались появления солдат из стран ЕС на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, на фоне передачи Киеву военной техники могут найтись те, кто захочет отправить на Украину войска. «Вся Европа шаг за шагом скатывается к войне», — предупредил он.

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Орбан подтвердил, что его правительство выступает за урегулирование украинского конфликта мирным путем, через прекращение огня и мирные переговоры. Премьер добавил, что по этой причине Венгрия поддерживает мирный план по Украине, разработанный Китаем.

Армия,Виктор Орбан,ЕС,
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