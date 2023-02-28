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59 минут назад

В Киеве допустили мобилизацию большего числа людей

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

В Киеве допустили мобилизацию в украинские войска еще больше людей, заявил советник украинского министра обороны Юрий Сак.

По его словам, на Украине «достаточно резервов», однако в случае необходимости правительство мобилизует «еще людей», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлили с 19 февраля еще на 90 дней.

На Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации

Ранее сообщалось, что украинских граждан призывного возраста, пытающихся выехать в Россию через Латвию, Литву, Эстонию, а также из Польши на территорию Белоруссии, по запросу из Киева принудительно возвращают на Украину и мобилизуют в ВСУ.

До этого появились сообщения о массовой агрессивной мобилизации граждан Украины в русскоязычных регионах. Отмечалось, что жестче всего власти действуют в Одесской, Николаевской, Харьковской областях.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему командование ВСУ сделало упор именно на эти регионы и как результатами подобной мобилизации планирует воспользоваться офис Зеленского.

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