Год вместо пяти: Путин подписал указ о службе иностранцев в армии РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому первый контракт на военную службу с иностранцами будет заключаться на один год. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Из указа следует, что первые контракты о прохождении военной службы с иностранцами, поступающими на рядовые и сержантские должности, будут заключаться на один год. Ранее законодательство предусматривало заключение соответствующих контрактов на пять лет.

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новость от 14 ноября 2022 года

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о службе иностранных граждан в рядах Вооруженных сил России, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Настоящий указ вводит изменения в порядок прохождения военной службы в мирное время гражданами РФ и имеющими иностранное гражданство.

«Прохождение военной службы осуществляется солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами, в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное право гражданина на территории иностранного государства, — по призыву, <...> в добровольном порядке (по контракту) и по контракту в Вооруженных сил РФ и воинских формированиях», — говорится в тексте указа.

Уточняется, что контракт не могут заключить с иностранным гражданином, в отношении которого вынесен обвинительный приговор и которому назначено наказание, в отношении которого ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело, а также если у этого гражданина есть непогашенная судимость за совершение преступления или находящимся под административным наказанием за употребление наркотиков.

Ранее Владимир Путин подписал закон, позволяющий служившим в российской армии иностранцам получать гражданство РФ в упрощенной форме. Речь идет об иностранных гражданах, заключивших контракт с Вооруженными силами России на срок не менее одного года.

материал от 15 ноября 2022 года

«Представителей среднеазиатских республик можно было бы рассматривать как первоочередных кандидатов на пополнение рядов российской армии». Такими словами эксперты комментируют изменения в законодательстве, допускающие службу в армии иностранцев. Появление добровольцев из каких еще стран может уже в ближайшее время ожидать Министерство обороны России?

Вооруженные силы России уже во время нынешней призывной кампании могут пополниться солдатами-иностранцами. Согласно указу президента, речь при этом идет о тех потенциальных рекрутах, которые имеют право на постоянное проживание в России. Службу в российской армии смогут проходить иностранцы (если, конечно, против них не ведется следствие, не вынесен обвинительный приговор, у них нет не снятых судимостей или они не отбывают административное наказание за употребление наркотиков). Отныне призваны могут быть в том числе срочники со вторым гражданством.

Иностранные граждане могли заключать контракт о прохождении военной службы в рядах ВС РФ и ранее. Это право реализовывалось пунктом 1 статьи 34 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53 «О воинской обязанности и военной службе». Основанием для их отбора на военную службу по контракту, помимо, собственно, заявления, являлись документы, подтверждающие законность пребывания в России: ВНЖ, РВП, виза, миграционная карта или другие документы, подтверждающие право на пребывание в РФ.

Согласно закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», иностранцы не могут быть призваны в ВС России, но могут поступить на военную службу по контракту. Служба давала им преимущество в получении гражданства РФ – три года проживания в стране вместо пяти. Сейчас этот срок, согласно законопроекту, утвержденному Советом Федерации еще 21 сентября, сокращен до одного года. На этот же срок сокращен минимальный срок контрактной службы.

«Актуальность приема иностранцев на службу в российскую армию была в первую очередь обусловлена присутствием в бывших советских республиках военных группировок, в которых служили и местные военнослужащие, – рассказал газете ВЗГЛЯД полковник запаса Сергей Моисеев. – В Таджикистане, например, группа российских войск выполняла задачи по совместной охране границы до 2005 года. В Душанбе до сих пор находится 201-я российская военная база, а там частично проходят службу местные военнослужащие, которые получили российское гражданство.

То же самое можно сказать и о российской военной базе в армянском городе Гюмри, о нашем контингенте в Приднестровье, где также служат местные жители, имеющие двойное гражданство. Сейчас военнослужащие новых российских регионов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях тоже пока формально имеют двойное гражданство. Сейчас они смогут оформить контракт на военную службу или призваться по призыву срочной службы в ряды именно армии РФ, а не народной милиции».

Можно предположить несколько причин для появления текущих нововведений с точки зрения службы иностранцев в российской армии. Первая свидетельствует о том, что есть большое количество желающих, готовых влиться в ряды российских военнослужащих. Их желание в том числе связано с достойным денежным довольствием, которое положено контрактникам и мобилизованным (минимум 195 тысяч рублей в месяц).

Вторая – ускоренное получение российского гражданства и возможность построить военную карьеру, которая в ВС РФ популярна даже для солдатских, сержантских и старшинских должностей, а также для прапорщиков и мичманов.

«Власти Узбекистана и Киргизии предупредили своих граждан, находящихся в России, об уголовной ответственности за участие в СВО, – уточнил в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. – А ведь именно представителей этих среднеазиатских республик чисто теоретически можно было бы рассматривать как первоочередных кандидатов на пополнение рядов российской армии. И они готовы пойти на службу, но, как кажется, речь о формировании «мусульманских батальонов» сейчас не стоит.

Но даже низовое звено армейских кадров требует серьезной подготовки, обучения по стандартам российской армии. Узбекских, киргизских или таджикских юношей сразу в бой никто не бросит, даже если они на тот момент будут уже российскими гражданами.

Не исключено, что в рядах ВС РФ появятся представители бывших советских республик, у которых на это будут веские основания по статусу и желание получить полноценное российское гражданство. Представляется, что в большей степени это коснется тех, кто уже сейчас с оружием в руках защищает новые регионы России. И речь идет не о создании каких-то новых национальных формирований в армии РФ, а о поступлении военнослужащих в действующие штатные подразделения».

Первый замглавы думского комитета по обороне Андрей Красов допускал в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что даже среди жителей Прибалтики возможно немалое количество желающих воспользоваться новыми условиями, открывающимися данным указом. Иначе говоря, вокруг России достаточно государств, для граждан которых служба в российской армии выглядит привлекательной.

«Это может быть Сирия, Афганистан, – перечисляет политолог Марат Баширов страны, граждане которых могли бы заинтересоваться службой в российской армии. – А также, вполне возможно, Южная Корея, Северная Корея и даже Иран. Мне кажется, что в большинстве своем это будут страны, где основной религией является ислам».

И действительно – еще в марте глава Минобороны Сергей Шойгу говорил о том, что «свыше 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока» хотят принять участие в освободительном движении в ЛНР и ДНР. «Многих из них мы знаем, они помогали в борьбе с ИГИЛ в самое сложное время, в последние десять лет», – добавил Шойгу.

Сегодня ЛНР и ДНР находятся в составе России, а народные милиции обеих республик вливаются в состав российских Вооруженных сил. Соответственно, можно предположить, что речь идет в том числе о том, чтобы иностранные добровольцы (если они уже воевали на стороне бывших республик) могли теперь полноценно воевать и в составе российской армии.

Кроме того, неоднократно сообщалось об участии в спецоперации добровольцев из Южной Осетии и Абхазии.

Ближний Восток – это прежде всего, конечно же, Сирия. «Мы признательны России и готовы поехать на Украину для помощи российским друзьям в борьбе с мировым фашизмом», – цитировали СМИ еще в марте заявления сирийских бойцов.

Что касается граждан Ирана, то они тоже воевали в Сирии против исламского терроризма, по сути, плечом к плечу с российскими войсками. Можно даже предположить, что руководство и Сирии, и Ирана будет только приветствовать отправку своих граждан в российскую армию – ведь оба этих государства готовятся к реальному военному конфликту с Соединенными Штатами. А значит, их военным нужна реальная боевая подготовка, которую не заменят никакие учения.

новость от 30 января 2023 года

Все больше иностранных граждан прибывает для участия в российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.

«Для участия в СВО прибывает все больше иностранцев. Не специалистов-наемников, а обычных парней и мужчин, по контракту. США не всем нравятся на планете Земля, желающих умерить их амбиции немало», — сообщил он.

При этом военкор не стал называть страны, из которых прибывают иностранцы.

Между тем украинские военные сообщили российским силовикам, что на остров Большой Потемкин в Херсонской области заброшены наемники из США и Великобритании. Им поставлена задача стрелять по мирному населению, чтобы потом их можно было выдать за жертв Вооруженных сил России.

По данным The Washington Post, на стороне Украины воюют примерно одна-три тысячи иностранных наемников. Большинство из них служат в трех батальонах иностранного легиона. Уточняется, что в первые месяцы российской спецоперации наемников было значительно больше.

новость от 31 января 2023 года

Свыше 691 тыс. иностранных граждан за 12 месяцев прошлого года получили российское гражданство, что на 44 тыс. меньше, чем годом ранее. Это следует во вторник из показателей МВД по миграционной ситуации в РФ за январь - декабрь 2022 года.

"За январь - декабрь 2022 года число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства Российской Федерации, - 691 045", - говорится в материалах.

При этом за аналогичный период позапрошлого года данный показатель составил 735 385.

Кроме того, по данным МВД, в прошлом году ведомство запретило въезд в РФ свыше 141 тыс. иностранцам, это почти на 35 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Ранее в МВД в ответ на запрос ТАСС сообщили, что в прошлом году 40 россиян оформили выход из гражданства на территории страны.

Как иностранцы служили в российских войсках от князя Рюрика и до наших дней

материал от 2 января 2023 года

Россияне, имеющие двойное гражданство или иностранный вид на жительство, смогут служить в российской армии в качестве срочников. Соответствующий указ 14 ноября подписал президент Владимир Путин. Наше издание рассказывает, какие льготы положены иностранцам, поступившим к нам на военную службу, а заодно — объясняет, почему иноземцы в рядах русской армии всегда были обычным делом.

Россияне, имеющие двойное гражданство или иностранный вид на жительство, смогут служить в российской армии в качестве срочников. Соответствующий указ 14 ноября подписал президент Владимир Путин. Наше издание рассказывает, какие льготы положены иностранцам, поступившим к нам на военную службу, а заодно — объясняет, почему иноземцы в рядах русской армии всегда были обычным делом.

Зарубежный десант

Для начала — исторический экскурс. Ни для кого не секрет, что присутствие иностранцев в российской армии — равно как, впрочем, и в большинстве других армий мира, — обусловлено исторически. Практически на каждом этапе формирования и развития российских вооруженных сил в них так или иначе были задействованы граждане других государств. Так, первыми иностранными войсками, призванными на службу нашей стране, можно считать еще варяжские дружины князя Рюрика, которые выполняли функции его личной охраны, а впоследствии принимали участие и в охране славянских купцов, караванов и торговых городов. И даже более того — из книги историка Бориса Рыбакова «Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв.» известно, что, например, князь Игорь нанимал варяжских разбойников для похода на Византию. А некоторые, как сказали бы сейчас, государственные деятели и вовсе пользовались их услугами для выполнения дипломатических поручений… или совершения заказных убийств: так, именно наемные варяги в 980 году закололи князя Ярополка, а в 1015-м — князя Глеба.

Со временем засилье иностранных наемников даже превратилось для молодого российского государства в настоящую проблему. Так, пришельцев старались не селить в городах — для них выделяли особые слободы за оборонительными стенами (именно такой «наемничьей слободой» были, например, Шестовицы под Черниговом). Коренное население, по данным Рыбакова, свирепые северные пираты не ставили ни в грош: так, варяжский воевода Свенельд, добившийся огромной власти и, по некоторым данным, какое-то время даже обладавший полномочиями великого князя, прославился «умучиванием» племен уличей и древлян, которых едва не стер с лица земли, выбивая из них дань. В итоге конец бесчинствам положил только князь Владимир: когда за взятие Киева наемники потребовали непомерно большую плату, он просто взял, да и выслал их в Византию, написав тамошнему императору, чтобы «не возвращал ни единого».

Полк на прокат

В дальнейшем присутствие иностранных ратных людей на службе в российской армии только усиливалось и укреплялось. Так, при Борисе Годунове была создана специальная образцовая иноземная дружина, а Василий Шуйский призывал целые полки пехоты и конницы. Но особый размах, особую правовую форму и, что куда важнее, особый смысл этот процесс приобрел только полувеком позже.

«Прежде всего, говоря об иностранных военных на службе России, вспоминают о Петре I и его полках иноземного строя, — отмечает военный эксперт Михаил Барятинский. — Хотя изначально эту политику начал проводить еще его отец, царь Алексей Михайлович, в семнадцатом веке».

Дело в том, пояснил историк, что в России, в отличие от стран Европы, на тот момент не существовало собственной регулярной армии. Ее функции выполняли в основном стрелецкие полки — однако это по целому ряду причин были формирования больше милицейского, правоохранительного, нежели военного толка.

«Помимо несения воинской службы, стрельцы занимались ремеслами, землепашеством, торговлей — то есть охрана государства не была их основной обязанностью, — констатировал Михаил Барятинский. — Из-за этого и возникла потребность в привлечении иностранных военных специалистов. Другое дело, что стрелецкие полки при Алексее Михайловиче были все еще достаточно широко распространены — а окончательно их ликвидировал как раз Петр I».

Точечный отбор

При этом ошибкой было бы полагать, будто вся российская армия на каком-то из этапов своего существования состояла только из иностранных наемников. Иноземные полки, подчеркнул собеседник издания, использовались преимущественно как каркас, основа для формирования уже собственного полноценного, хорошо обученного и подготовленного войска.

«Сама армия формировалась по принципу рекрутского набора, — отметил Михаил Барятинский. — А сама по себе практика приглашения на русскую землю полноценных воинских формирований прожила относительно недолго. Впоследствии приглашать стали только офицеров. Ну и, к слову, не только приглашать — многие приезжали самостоятельно, потому что в России хорошо платили. Известно даже, что Наполеон Бонапарт, еще будучи лейтенантом, хотел приехать к нам и поступить на службу в русскую армию».

Наполеон, кстати, как говорят историки, не просто хотел: специально для этого он даже добился в Париже личной аудиенции у генерал-поручика Ивана Заборовского, руководившего специальной комиссией по набору добровольцев, и предложил ему свои услуги и навыки артиллериста. Но, увы, будущего завоевателя подвела гордыня. Незадолго до этого вышел указ российского правительства, согласно которому иностранцы принимались на службу в российскую армию с понижением имеющегося у них воинского звания на одну ступень. А Наполеон, к тому моменту лишь три года как окончивший военную школу, и без того ходил в младших лейтенантах и «понижаться» не захотел. В исторических записях говорится, что он вылетел из кабинета Заборовского, крикнув в сердцах, что зачислится в прусскую армию. Но и этого так и не случилось, а что было дальше — дело известное. И как знать — может быть, в русской армии из чрезмерно горделивого юнца и выбили бы розгами тягу к мировому господству.

По следам Французского легиона

Тем не менее вскоре и к самому Петру I пришло понимание, что словосочетания «иностранный офицер» и «хороший офицер» вовсе не являются синонимами. И офицерский состав — прежде всего младший и средний — тоже начал понемногу заменяться российскими гражданами.

«Уже к первой половине девятнадцатого века практика приглашения иностранцев на воинскую службу в России практически отмерла, — пояснил военный эксперт. — А во второй половине перестала существовать окончательно».

Впрочем, в истории нашей страны был период, когда государству пришлось к ней волей-неволей вернуться. Это период Гражданской войны в 1917-1922 годах. В то время, отмечает Михаил Барятинский, по обе стороны конфликта воевало достаточно много иностранных соединений, состоявших, в частности, из венгров, китайцев, а также чехов со словаками. Так, например, вместе с молодой Красной армией против белогвардейцев выступали «красные мадьяры» — бывшие солдаты австро-венгерской армии, взятые в плен во время Первой мировой войны и впоследствии примкнувшие к большевикам. Как пример противоположной силы можно привести печально известный Чехословацкий корпус, с восстания которого, по мнению ряда историков, Гражданская война во многом и началась.

«Сейчас, на мой взгляд, можно провести аналогию с Французским иностранным легионом, который создавался для того, чтобы в мирное время отстаивать интересы Франции за рубежом, — констатировал Михаил Барятинский. — То есть для того, чтобы отправлять в заграничные командировки иностранцев, действующих за определенные финансовые интересы, а своих ребят беречь на случай, если ситуация потребует уже действий в интересах национальной обороны».

Ввести добровольцев в правовое поле

Напомним: со временем становления СССР на срочную службу в армии могли призываться только граждане России. Возможности военной же карьеры для иностранцев или лиц с двойным гражданством были ограничены контрактной службой и только в званиях рядового и сержантского составов. Указ, подписанный Президентом России в середине ноября 2022 года, частично снимает это ограничение.

«[прохождение военной службы осуществляется] солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами, в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, — по призыву, […]солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранными гражданами — по контракту», — говорится в указе.

Отмечается, что настоящий документ вступает в силу со дня его подписания.

Как пояснили нашему изданию в Совете Федерации, нововведения пойдут на пользу эффективности российской армии.

«Любое усиление, любое расширение людских резервов расширяет и возможности вооруженных сил, — отметил заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Кожин. — Вы сами видите, сколько так называемых «добровольцев» из недружественных нам стран воюют сегодня по ту сторону линии соприкосновения. Но ведь кроме недружественных стран есть и дружественные, и их граждане тоже могут хотеть проявить инициативу и принести пользу России. Данный указ официально вводит их в правовое поле и даже возможность получать в том числе те социальные и финансовые гарантии, которые Российская Федерация предоставляет своим гражданам, служащим по призыву или по контракту».

Добавим, впрочем, что в армию примут не всех. Так, согласно указу президента, к службе по контракту не будут допускаться иностранцы, в отношении которых ведется следствие, вынесен обвинительный приговор или которые имеют неснятую судимость. Кроме того, в заключении контракта откажут тому, кто получил административное наказание за употребление наркотиков — до тех пор, пока срок наказания не истечет. Справедливости ради стоит отметить, что все эти ограничения и запреты действуют и для граждан России.

Зато тем, кого примут, будет доступен весь спектр социальных и финансовых гарантий и льгот, прописанных в российском законодательстве. И в том числе — право податься на упрощенную процедуру получения российского гражданства через год контрактной службы. Ранее этот срок составлял пять лет. Причем распространяется это право не только на самих контрактников, но и на их детей, супругов и родителей. Соответствующий закон подписан президентом в сентябре этого года.

На что может рассчитывать иностранец-контрактник?

В соответствии с Федеральным законом № 53 «О воинской обязанности и военной службе», на иностранцев-контрактников распространяются все те же самые права и гарантии, что и на россиян. В частности, к ним относятся:

- право на бесплатный проезд к новому месту службы и в командировку, а также бесплатный проезд на выбранное место жительства после увольнения с военной службы;

- право на бесплатное продовольственное (в виде организации питания по месту службы или выдачи продуктовых пайков) и вещевое обеспечение;

- обеспечение жильем. После двадцати лет службы (или десяти, если увольнение происходит по состоянию здоровья) военнослужащий имеет право на предоставление жилья от государства или же государственную субсидию на его приобретение;

- включение в накопительно-ипотечную систему (НИС) жилищного обеспечения (она же военная ипотека). Однако здесь есть нюанс — стать участником НИС можно только при заключении второго контракта. Или первого, если речь идет о человеке, который до этого был призван на военную службу по мобилизации;

- обязательное государственное личное страхование за счет федерального бюджета;

- преимущественное право на поступление в государственные вузы и организации среднего профессионального образования после увольнения со службы;

- единовременное пособие при увольнении. Получить его можно, достигнув выслуги в двадцать или более лет. В первом случае военнослужащему полагается два месячных оклада, во втором — семь;

- бесплатное обследование, лечение, реабилитацию и ежегодную диспансеризацию в военно-медицинских учреждениях. Эта мера также включает бесплатное обеспечение лекарствами и различными медизделиями по рецептам врачей;

- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов);

- если человек служит на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири, на Крайнем Севере или в приравненных к ним районах, ему также один раз в год предоставляется право бесплатно доехать до места проведения отпуска и обратно. При этом можно взять с собой одного члена семьи — военнослужащий приобретает билеты за свой счет, а после возвращения из отпуска их стоимость компенсирует Министерство обороны;

- пенсионное обеспечение при наличии выслуги в двадцать и более лет.

Кстати

От Лермонта до Беринга

Помимо формирования полноценной армии практика привлечения иностранных военных специалистов подарила России множество знаменитых имен.

Так, начало роду Лермонтовых, к которому принадлежит знаменитый поэт Михаил Юрьевич Лермонтов, положил поручик польской службы Георг Лермонт — изначально попавший в Россию в качестве военнопленного, впоследствии он присягнул на верность царю Михаилу Федоровичу, принял православие и имя Юрий.

Ирландец по происхождению Петр (Питер) Ласси изначально служил королю Людовику XIV, но в 1700 году перешел на службу императору Петру I и уже спустя несколько лет стал одним из самых авторитетных и успешных российских военачальников и дослужился до чина главнокомандующего российской армией.

Легендарный мореплаватель Витус Беринг, под началом которого велось изучение и освоение Камчатки в петровскую эпоху, также изначально пришел в Россию на военную службу — в чине подпоручика он служил на Балтийском флоте во время Северной войны. Родина же Беринга — Дания, небольшой городок Хорсенс.