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1 час назад

Китай в течение пяти лет обучит 5000 силовиков из развивающихся стран

Lenta.ru

Китай в течение пяти лет обучит 5000 силовиков из развивающихся стран. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Китай в течение пяти лет обучит 5000 силовиков из развивающихся стран
Фото: ТАССТАСС

Сообщается, что программа обучения иностранных специалистов будет проходить в рамках реализации китайской концепции инициативы глобальной безопасности. Газета уточняет, Китай также будет обучать военных по программе обмена.

«Пекин планирует организовать больше международных платформ для обмена и сотрудничества для решения проблем безопасности в области борьбы с терроризмом, кибербезопасность и биобезопасности», — говорится в документе.

КНР ранее опубликовала текст концепции инициативы глобальной безопасности. Инициатива глобальной безопасности, выдвинутая председателем Китая Си Цзиньпином в апреле 2022 года, подразумевает поддержание мира во всем мире и содействие глобальному развитию и процветанию как стремление всех государств.

Армия,Цзиньпин Си,
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