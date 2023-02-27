Китай в течение пяти лет обучит 5000 силовиков из развивающихся стран. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

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Сообщается, что программа обучения иностранных специалистов будет проходить в рамках реализации китайской концепции инициативы глобальной безопасности. Газета уточняет, Китай также будет обучать военных по программе обмена.

«Пекин планирует организовать больше международных платформ для обмена и сотрудничества для решения проблем безопасности в области борьбы с терроризмом, кибербезопасность и биобезопасности», — говорится в документе.