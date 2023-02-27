Китай в течение пяти лет обучит 5000 силовиков из развивающихся стран. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
Сообщается, что программа обучения иностранных специалистов будет проходить в рамках реализации китайской концепции инициативы глобальной безопасности. Газета уточняет, Китай также будет обучать военных по программе обмена.
«Пекин планирует организовать больше международных платформ для обмена и сотрудничества для решения проблем безопасности в области борьбы с терроризмом, кибербезопасность и биобезопасности», — говорится в документе.
КНР ранее опубликовала текст концепции инициативы глобальной безопасности. Инициатива глобальной безопасности, выдвинутая председателем Китая Си Цзиньпином в апреле 2022 года, подразумевает поддержание мира во всем мире и содействие глобальному развитию и процветанию как стремление всех государств.