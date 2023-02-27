DR: в армии Дании пятая часть вакансий остается свободной

В датской армии пятая часть вакансий остается свободной, сообщает датское радио DR со ссылкой на управление кадров Министерства обороны Дании.

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По данным радиостанции, нехватка людей особенно ощущается среди рядового состава, где до полной укомплектовки необходимо еще 25% от существующей численности.

Председатель Профсоюза рядовых и капралов Том Блок пояснил, что нежелание оставаться на службе связано с неудовлетворительным уровнем заработной платы, а также условиями контракта.

Ранее в Дании заявляли о риске ослабления армии в случае поставок Украине гаубиц Caesar. Эти орудия играют ключевую роль в мощи датской армии, при этом Киев требует их безвозмездной передачи.