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1 час назад

DR: в армии Дании пятая часть вакансий остается свободной

Газета.Ru

В датской армии пятая часть вакансий остается свободной, сообщает датское радио DR со ссылкой на управление кадров Министерства обороны Дании.

DR: в армии Дании пятая часть вакансий остается свободной
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным радиостанции, нехватка людей особенно ощущается среди рядового состава, где до полной укомплектовки необходимо еще 25% от существующей численности.

Председатель Профсоюза рядовых и капралов Том Блок пояснил, что нежелание оставаться на службе связано с неудовлетворительным уровнем заработной платы, а также условиями контракта.

Ранее в Дании заявляли о риске ослабления армии в случае поставок Украине гаубиц Caesar. Эти орудия играют ключевую роль в мощи датской армии, при этом Киев требует их безвозмездной передачи.

По информации телеканала TV2, такое требование украинской стороны стало «головной болью» для главы Минобороны Дании Якоба Эллеманна-Йенсена. Из-за возможного исхода дела в датской армии уже возникло напряжение.

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