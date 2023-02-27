DR: в армии Дании пятая часть вакансий остается свободной

В датской армии пятая часть вакансий остается свободной, сообщает датское радио DR со ссылкой на управление кадров Министерства обороны Дании.
По данным радиостанции, нехватка людей особенно ощущается среди рядового состава, где до полной укомплектовки необходимо еще 25% от существующей численности.
Председатель Профсоюза рядовых и капралов Том Блок пояснил, что нежелание оставаться на службе связано с неудовлетворительным уровнем заработной платы, а также условиями контракта.
Ранее в Дании заявляли о риске ослабления армии в случае поставок Украине гаубиц Caesar. Эти орудия играют ключевую роль в мощи датской армии, при этом Киев требует их безвозмездной передачи.
По информации телеканала TV2, такое требование украинской стороны стало «головной болью» для главы Минобороны Дании Якоба Эллеманна-Йенсена. Из-за возможного исхода дела в датской армии уже возникло напряжение.