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38 минут назад

В Минобороны Казахстана ответили на слухи о поставках военной техники Киеву

News.ru

Казахстан не отправлял и не собирается отправлять ВСУ военную технику, сообщило в Telegram Министерство обороны республики. Ведомство уточнило, что в стране официально наложен запрет на экспорт вооружения куда бы то ни было.

В Казахстане ответили на слухи о поставках военной техники Киеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Информация распространяемая в социальных сетях о якобы отправке казахстанской военной техники в Украину не соответствует действительности. <...> Кроме того, сообщаем, что с 27 августа 2022 года введен запрет на экспорт вооружения и военной техники, — говорится в сообщении Минобороны Казахстана.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором показана якобы переброска военной техники из Казахстана на Украину. В Астане заявили, что изображенное на кадрах оружие отправлялось на плановый ремонт, а сама запись является архивной.

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Ранее МИД Казахстана заявил, что Астана поддерживает предложенный Китаем мирный план из 12 пунктов, призванный урегулировать украинский конфликт. По словам представителей ведомства, документ соответствует уставу ООН. Дипломаты указали, что инициатива Пекина демонстрирует его уважение к территориальной целостности, суверенитету и независимости всех участвующих в боевых действиях государств. Она призвана завершить кровопролитие, считают в МИД республики.

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