В Казахстане ответили на слухи о поставках военной техники Киеву

Казахстан не отправлял и не собирается отправлять ВСУ военную технику, сообщило в Telegram Министерство обороны республики. Ведомство уточнило, что в стране официально наложен запрет на экспорт вооружения куда бы то ни было.

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Информация распространяемая в социальных сетях о якобы отправке казахстанской военной техники в Украину не соответствует действительности. <...> Кроме того, сообщаем, что с 27 августа 2022 года введен запрет на экспорт вооружения и военной техники, — говорится в сообщении Минобороны Казахстана.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором показана якобы переброска военной техники из Казахстана на Украину. В Астане заявили, что изображенное на кадрах оружие отправлялось на плановый ремонт, а сама запись является архивной.