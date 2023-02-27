В Белгородской области оценили затраты на "засечную черту"

В прошлом году на мероприятия по возведению фортификационных сооружений было потрачено почти десять миллиардов рублей.
Такие данные привела министр строительства региона Оксана Козлитина. Она добавила, что в работах по строительству «засечной черты» участвовали более четырёх тысяч человек. Также было задействовано 680 единиц техники.
В ноябре прошлого года губернатор Белгородской области сообщил о возведении на границе с Украиной фортификационных сооружений. Причина — напряжённая обстановка в регионе, которая связана с многочисленными обстрелами со стороны ВСУ.