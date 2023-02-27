В Белгородской области оценили затраты на "засечную черту"

В прошлом году на мероприятия по возведению фортификационных сооружений было потрачено почти десять миллиардов рублей.

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Такие данные привела министр строительства региона Оксана Козлитина. Она добавила, что в работах по строительству «засечной черты» участвовали более четырёх тысяч человек. Также было задействовано 680 единиц техники.