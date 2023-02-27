Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на понедельник, 27 февраля. Видео опубликовано в официальном Telegram -канале военного ведомства .

За минувшие сутки российские военные нанесли удары по центру радиоэлектронной разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Броварах Киевской области, а также по оперативному центру специальных операций «Запад» в районе города Хмельницкого. Суточные потери Киева на краснолиманском направлении составили 140 человек, на херсонском — до 60 человек, на донецком — 250, на купянском — 70, на южнодонецком и запорожском — 95.