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32 минуты назад

"Страна.ua": в Кременчуге Полтавской области прозвучали взрывы

Газета.Ruиещё 3

Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Кременчуге Полтавской области. Информации о пострадавших и разрушения нет.

"Страна.ua": в Кременчуге Полтавской области прозвучали взрывы
Фото: Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/ReutersMykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Ранее в этот же день Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины. Накануне сообщалось, что в городе Очаков в Николаевской области Украины произошли взрывы.

В октябре 2022 года российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

Армия,СВО,Владимир Путин,
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