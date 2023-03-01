"Страна.ua": в Кременчуге Полтавской области прозвучали взрывы

Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Кременчуге Полтавской области. Информации о пострадавших и разрушения нет.

Фото: Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Ранее в этот же день Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины. Накануне сообщалось, что в городе Очаков в Николаевской области Украины произошли взрывы.