"Страна.ua": в Кременчуге Полтавской области прозвучали взрывы

Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Кременчуге Полтавской области. Информации о пострадавших и разрушения нет.
Ранее в этот же день Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины. Накануне сообщалось, что в городе Очаков в Николаевской области Украины произошли взрывы.
В октябре 2022 года российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.