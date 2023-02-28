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29 минут назад

Стало известно об уничтожении техники ВСУ на херсонском направлении

Lenta.ruиещё 4

Российские военные уничтожили миномет и реактивную систему залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Стало известно об уничтожении техники ВСУ на херсонском направлении
Фото: РИА Новости РИА Новости

«Вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Янтарное уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом. Ночью артиллерийским огнем в районе Камышаны уничтожена РСЗО БМ-21 с боекомплектом, потери — трое погибших военных ВСУ», — рассказал он. Как утверждает собеседник агентства, в результате украинская армия потеряла пять военнослужащих: еще двое были ранены.

27 февраля сообщалось, что российские военные нанесли удары по центру радиоэлектронной разведки ВСУ в Броварах Киевской области. Согласно информации Минобороны России, суточные потери Украины на краснолиманском направлении составили 140 человек, на херсонском — до 60 человек, на донецком — 250, на купянском — 70, на южнодонецком и запорожском — 95.

Армия,Минобороны России,
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