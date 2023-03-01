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1 час назад

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

ТАССиещё 3

Южная группировка российских войск за минувшие сутки уничтожила до 190 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в среду сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении
Фото: ТАССТАСС

"На донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказал Конашенков.

По его словам, также в районе населенного пункта Очеретино уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады, в районе населенного пункта Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики поражена база хранения топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

Армия,СВО,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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