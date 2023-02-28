Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на двух направлениях

Авиация и артиллерия российской группировки войск «Восток» нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Угледар и села Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР), а также возле села Зеленый Гай в Запорожской области. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, за сутки противник потерял на южнодонецком и запорожском направлениях до 45 бойцов убитыми и раненными, две боевые машины пехоты и три пикапа.

Кроме того, в районе села Червоное Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, отчитался Конашенков.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8583 единицы военной автомобильной спецтехники, 4232 орудия полевой артиллерии и минометов, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8066 боевых бронемашин, 406 зенитных ракетных комплексов, 3256 беспилотников, 390 самолетов и 211 вертолетов.