В Минобороны России заявили о поражении центра радиоэлектронной разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Бровары в Киевской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Также ударом был поражен оперативный центр спецопераций «Запад», расположенный в районе города Хмельницкий. Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о трех взрывах, которые были слышны в населенных пунктах.

Также российская артиллерия и авиация уничтожили в ДНР пусковую установку украинского зенитного комплекса «Бук-М1» и радиолокационную станцию обнаружения низколетящих целей 36Д6. Сбито четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и пять беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области.