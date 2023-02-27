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26 минут назад

Минобороны заявило о поражении центра радиоэлектронной разведки ВСУ

Никита Бородкин

В Минобороны России заявили о поражении центра радиоэлектронной разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Бровары в Киевской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Также ударом был поражен оперативный центр спецопераций «Запад», расположенный в районе города Хмельницкий. Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о трех взрывах, которые были слышны в населенных пунктах.

Также российская артиллерия и авиация уничтожили в ДНР пусковую установку украинского зенитного комплекса «Бук-М1» и радиолокационную станцию обнаружения низколетящих целей 36Д6. Сбито четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и пять беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области.

Напомним, что спецоперация по денацификации и демилитаризации продолжается с 24 февраля 2022 года. По данным Минобороны РФ, за это время были уничтожены 390 украинских военных самолетов, 211 вертолетов, 3248 беспилотников, 406 зенитных ракетных комплексов, 8058 танков и других боевых бронированных машин и другая военная техника.

Армия,Видео,Минобороны России,
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