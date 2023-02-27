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19 минут назад

Германия передала Киеву новую партию техники

Никита Бородкин

Германия предоставила Украине новую партию техники, среди которой числятся шесть танковых мостоукладчиков Biber и восемь крупнотоннажных грузовиков Mercedes-Benz Zetros. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленный список вооружений, которые Берлин передал или передаст Киеву.

Германия передала Киеву новую партию техники
Фото: wikipediawikipedia

Ранее ФРГ уже предоставила украинским властям три единицы Biber и 20 единиц Zetros. В обновленном списке также указаны 20 тысяч аптечек и 10 зимних маскировочных сетей. Всего с 1 января 2022 года по 20 февраля 2023 года Берлин выдал отдельных разрешений на экспорт военной продукции на общую сумму более 2,5 млрд евро.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине страны-участницы НАТО стали активно поддерживать Киев вооружениями, поставляя все новые виды техники для ведения боевых действий. В частности, в начале 2023 года страны Запада заявили о поставках танков для Вооруженных сил Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль считает поставки оружия Западом как растущую вовлеченность в конфликт на Украине.

Армия,Дмитрий Песков,НАТО,
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