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1 час назад

Как сейчас выглядит Марьинка

Александр Котлеткин

Марьинка — пригород Донецка, находящийся в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам. Об этом сообщает РИА Новости.

1/10 Собака у жилых домов, разрушенных в результате обстрелов в Марьинке
Фото: РИА Новости
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2/10 Жилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Марьинке
Фото: РИА Новости
3/10 Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Марьинке
Фото: РИА Новости
4/10 Вид из окна жилого дома, разрушенного в результате обстрелов в Марьинке
Фото: РИА Новости
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5/10 Военнослужащий в Марьинке, пострадавшей в результате обстрелов
Фото: РИА Новости
6/10 Жилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Марьинке
Фото: РИА Новости
7/10 Жилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Марьинке
Фото: РИА Новости
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8/10 Разрушения в Марьинке Донецкой народной республики
Фото: РИА Новости
9/10 Военнослужащий в Марьинке, пострадавшей в результате обстрелов
Фото: РИА Новости
10/10 Боеприпас в Марьинке, пострадавшей в результате обстрелов
Фото: РИА Новости

Сейчас в западной части поселка продолжаются ожесточенные бои. По последним данным, ВС РФ удалось продвинуться на километр, взяв очередной опорный пункт. Рядом с городком располагается Новомихайловка, открывающая северные окраины города Угледара.

Как сейчас выглядит Марьинка – в галерее «Рамблера».

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