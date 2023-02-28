Как сейчас выглядит Марьинка

Марьинка — пригород Донецка, находящийся в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас в западной части поселка продолжаются ожесточенные бои. По последним данным, ВС РФ удалось продвинуться на километр, взяв очередной опорный пункт. Рядом с городком располагается Новомихайловка, открывающая северные окраины города Угледара.