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55 минут назад

«Калашников» рассказал о растущем интересе к АК-12 за рубежом

Ferra.ruиещё 4

Главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что в результате использования нового автомата АК-12 в ходе спецоперации на Украине, к этому оружию вырос интерес за рубежом.

«Калашников» рассказал о растущем интересе к АК-12 за рубежом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Уржумцев отметил, что зафиксирован существенный рост заинтересованности иностранных заказчиков к АК-12. Это объясняется использованием автомата не просто в условиях боевых действий, но в ходе противостояния технически оснащённых армий.

Также под АК-12 создана линейка боеприпасов под калибры стандартов стран НАТО и Ближнего Востока.

С 2019 года АК-12 стал основным общевойсковым автоматом российской армии. Тот объём поставок, который сейчас осуществляется в интересах Министерства обороны и изменяется по результатам реальной эксплуатации, в большей мере привлекает иностранных заказчиков. Сергей Уржумцев Главный конструктор концерна «Калашников»

Армия,Ижмаш,НАТО,
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