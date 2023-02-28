«Калашников» рассказал о растущем интересе к АК-12 за рубежом

Главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что в результате использования нового автомата АК-12 в ходе спецоперации на Украине, к этому оружию вырос интерес за рубежом.

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Уржумцев отметил, что зафиксирован существенный рост заинтересованности иностранных заказчиков к АК-12. Это объясняется использованием автомата не просто в условиях боевых действий, но в ходе противостояния технически оснащённых армий.

Также под АК-12 создана линейка боеприпасов под калибры стандартов стран НАТО и Ближнего Востока.